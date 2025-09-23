Haberler

Rize'de Çığ Faciasında 15 Kişi ve 8 Hayvan Kurtarıldı

Rize'de Çığ Faciasında 15 Kişi ve 8 Hayvan Kurtarıldı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çığ nedeniyle mahsur kalan 15 kişi ve 8 küçükbaş hayvan, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

Rize İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde Çamlıhemşin Tirovit Yaylası'nda seyir halindeki araçlar, çığ düşmesi sonucu yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu 5 araç ve içindeki 15 kişi ile 8 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
