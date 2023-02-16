Rize'de çığ düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı
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Rize'de çığ düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylasında yaşanan çığ vatandaşların kamerasına yansıdı.
Rize'de çığ düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı
RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylasında yaşanan çığ vatandaşların kamerasına yansıdı.
Kardan ötürü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki bin 218 rakımlı Ayder Yaylasında dağdan kopan kar kütleleri çığa neden oldu. Yaylada meydana gelen çığın düşme anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Videoyu çeken vatandaş kayıt yaptığı sırada çığın büyüklüğünü görünce hayrete düştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel