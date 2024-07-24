Üye Girişi
Haberler

Rize'de Çay Toplarken Yıldırım İsabet Etti: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de çay toplarken yıldırımın isabet ettiği 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 1'i yaralandı. Olay Kanbursırt Mahallesi'nde meydana geldi.

RİZE'de çay toplarken yıldırımın isabet ettiği 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 1'i yaralandı.

Olay öğleden sonra merkeze bağlı Kanbursırt Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede yabancı uyruklu bir işçiyle çay toplayan Evren K.'ya yıldırım isabet etti. Çay toplayan kişilerin yere düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde yıldırım isabet eden işçilerden Afgan uyruklu kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, Evren K. ise ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu işçinin kimlik tespiti sürerken, cenazesi savcılık incelemesi ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rize Çay Olaylar Yaşam Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak

 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum

Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum

 TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

Bakmadan Geçme

Şişe çevirmece doğruluk soruları! Şişe çevirmecede sevgiliye sorulabilecek zor doğruluk soruları örnekleri e-Nabız randevu onaylama! e-Nabız'dan randevu nasıl onaylanır? En-Nesyri müslüman mı? Youssef En-Nesyri nereli, dini ne, ailesi müslüman mı? Testo Taylan kaç yaşında, nereli? Testo Taylan'ın boyu, kilosu kaç, ne mezunu? Ruzomberok nerenin takımı? Ruzomberok hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? TBMM'de hangi milletvekilleri kavga etti? TBMM'de ne oldu, kavga neden çıktı? Galatasaray Lecce maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray Lecce maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Galatasaray Lecce maçı CANLI izle! (HD) 24 Temmuz Galatasaray Lecce maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY LECCE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 24 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Galatasaray Lecce Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Galatasaray Lecce maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Lecce maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Güncel UEFA ülke puanı sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanda? Ankara otobüs ücretleri ne kadar oldu? Ankara EGO otobüs, minibüs, metro ücretleri ne kadar? Beşiktaş Bandırmaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Bandırmaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Bandırmaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş Bandırmaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler

Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title