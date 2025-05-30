Rize'de Çay Hasadı Sırasında Yamaçtan Yuvarlanan Kişi Yaralandı
Rize'nin Karayemiş köyünde çay hasadı sırasında dengesini kaybeden Yusuf Ş. yamaçtan yuvarlanarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Rize'de çay hasadı sırasında yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Karayemiş köyündeki çay bahçesinde hasat yapan Yusuf Ş. (49), dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Patika yoldan olay yerine ulaşan ekipler, Yusuf Ş'yi sedyeyle ambulansın beklediği yola kadar taşıdı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen yaralı, Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel