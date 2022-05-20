RİZE'DE 'ÇAY GÖÇÜ' İLE NÜFUS 4'E KATLANDI - Haberler

DOĞU Karadeniz'de 830 bin dekar alanda yapılan yaş çay tarımında hasat sezonunun açılmasıyla İstanbul ve Ankara gibi kentler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye 'çay göçü' başladı. Çay hasadının büyük oranda yapıldığı Rize'de tatil için gelenlerle nüfus 4'e katlandı. Rize Valisi Kemal Çeber, "Çay sezonunun başlamasıyla bir anda nüfusumuz 3-4 kat artıyor. Çay sezonu bütün tatilcilerin, izincilerin geldiği, aynı zamanda turizm sezonunun da kesiştiği bir dönem oluyor" dedi.

Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında hasat sezonu açıldı. Sezonla birlikte İstanbul ve Ankara gibi büyük kentler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye 'çay göçü' başladı. Çay hasadının büyük bölümünün yapıldığı Rize'de tatil için gelenlerle kentin nüfusu da 4'e katlandı. Bölgeye gelenler çay bahçelerinin bakımlarını yapıp hasada hazırlıyor. Bölgeye çay işçiliği için gelenler de üreticilerle görüşüp günlüğü 300 ile 400 TL arasında yevmiyeyle anlaşmaya çalışıyor. Rize Valiliği ise özellikle kaçak işçi çalıştırılmasına yönelik denetimlerini artırdı.

'NÜFUS 3-4 KAT ARTIYOR'

Bahçelerin, üreticilerin, fabrikaların yeni çay sezonuna hazır olduğunu belirten Rize Valisi Çeber, "Herkes çaylarını toplayıp fabrikalara teslim etmenin telaşı içerisinde. Rize-Artvin Havalimanımızı açtık. Artık üreticilerimiz direkt Rize'ye gelecek. Bunun heyecanını da yaşıyorlar. Güzel bir çay sezonu geçireceğimizi değerlendiriyoruz. 2 yıldır yaşadığımız pandemi sürecinin sona ermesi ve üreticilerin bu dönem içinde kendi çaylarını kendileri toplama kabiliyetlerinin artmasıyla beraber bunu sürdürecek olma niyetleri bizi umutlandırıyor. Çay sezonu bir anda buranın nüfusunun 3-4 katı arttığı, bütün tatilcilerin, izincilerin geldiği, aynı zamanda turizm sezonunun da kesiştiği bir sezondur. Biz yine tüm dünyaya yine çok güzel Rize çayı içireceğiz? diye konuştu.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim de üreticilerin pandemi döneminde olduğu gibi bu yıl da çay tarımını ailece yapacaklarını belirterek, "Böylece hem cebimizden çıkacak olan işçilik maliyeti ortadan kalkacak hem de çayımızı kendimiz daha kaliteli toplamış olacağız. Herkesin bahçesine kendisinin girmesini temenni ediyorum" dedi.

Çay bahçelerini yabancı otlardan temizleyip hasada hazır hale getirdiklerini söyleyen üretici Remzi Tarlacı, "İl dışından Rize'ye çay toplamaya gelecek olanlar da bir an önce gelip çaylarını temizlesinler. Çay zamanı nüfusumuz çok artıyor. 100 ise 500 oluyor. Yavaş yavaş mahalleler, köyler dolmaya başladı" diye konuştu.

Hasada hazır olduklarını söyleyen Sabit Çalık da "Çayda hazırlıklarımızı yaptık, bahçenin otlarını temizledik. Şimdi çay hasadına hazırız. 10 gün sonra bizim burada da hasat başlar. Çayın başlamasıyla beraber köylerimiz şenleniyor. Yurt dışından, il dışından insanlar çayını toplamaya geliyor. İzinlerini alıyorlar, geliyorlar çaylarını topluyorlar, dönüyorlar. Herkesin çayına sahip çıkması bizi mutlu ediyor. Kışın burada 20 hane varsa yazın 200-300 haneye çıkıyor. Herkes kendi çayını toplasın. Milli servetimiz yurt dışına taşınmasın" dedi.

Hatice Çepni ise "Allah bize çay gibi kocaman büyük bir nimet vermiş. Ama biz bunun kıymetini bilmiyoruz. Çayımıza sahip çıkacağız. Kendimiz toplayacağız. İşçi tutmayacağız, paramızı dışarı kaptırmayacağız. Bizim memleketimizde çalışana para var. Çay üreticilerinin büyük bir kısmı il dışında. Hasadın başlamasıyla beraber izinlerini alıp geliyorlar. Yaz boyu burada bir nüfus patlaması yaşanıyor. Gelen üreticiler çaylarını da kendi hasat ederse kimseye ihtiyacımız olmaz. Paramız da cebimizde kalır" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel