Rize'de çay bahçesine giren ayı görenleri korkuttu

Rize'nin Pazar ilçesinde çay bahçesine giren ayı cüssesi ve büyüklüğü ile herkesi korkuttu. Olay, Pazar ilçesine bağlı Sulak Köyünde meydana geldi. Kış uykusundan uyandıktan sonra yaşam alanlarında yiyecek bulamayan ayılar karınlarını doyurmak için köy merkezine kadar inmeye başladı. Köy merkezine kadar inen ayı çay bahçesine girdi. Çay bahçesine giren ayının boyutunu gören bir vatandaşta cep telefonu kamerası ile o anları anbean kaydetti. Köyde bulunan vatandaşlar ayılardan dolayı çay bahçelerine girmeye korkarken bir an önce ayılarla ilgili sorunun çözülmesini bekliyor.