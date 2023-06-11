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Rize'de çay bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Rize'de çay bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

E.G. yönetimindeki 08 ABH 371 plakalı otomobil, merkeze bağlı Kendirli beldesinde çay bahçesine devrildi.

Yaklaşık 25 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü E.G. ile araçta bulunan F.G. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

Kendirli Rize Güncel Haberler

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