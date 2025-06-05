Rize'de Çay Bahçesinde Mahsur Kalan Boğa Kurtarıldı

RİZE'de çay bahçesine kaçan boğa, düştüğü çukurdan iş makinesiyle kurtarıldı. Kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Erenköy köyünde bağını kopararak kaçan kurbanlık boğa, kilometrelerce mesafe gittikten sonra bir çay bahçesindeki çukura düşerek mahsur kaldı. Boğayı yakalamak için seferber olan sahipleri, durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Ekiplerin, halatla iş makinesine bağladığı boğa düştüğü çukurdan kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Boğanın iş makinesiyle kurtarılma anı ise cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde; gözleri kapatılan boğanın gövdesiyle iş makinesine bağlanıp, çukurdan kurtarıldığı anlar yer aldı.