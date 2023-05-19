Rize'de çatısı yanan vatandaş, yıldırımların baz istasyonlarından kaynaklandığını iddia etti

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'nin Fındıklı ilçesi Çağlayan köyünde bazı istasyonu yakınındaki evi yıldırım düşmesi sonucu yanan Enver Özgür, yıldırımların baz istasyonları yüzünden düştüğünü ileri sürdü. Özgür, evlerinin yanmasının ardından devletten herhangi bir destek alamadıklarını kaydetti.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşayan Enver Özgür aslı vatandaşın evi, 15 Şubat'ta yıldırım düşmesi sonucu yandı. Özgür, bugüne kadar yardım için kamu kurumlarına başvurduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"DEVLETİN BÜTÜN KAPILARI BİZE KAPANDI"

"Şubat ayının 15'inde yıldırım düşmesi sonucu evimizin üst katı tamamen yandı. Şu anda alt katta annemle birlikte bir odalı yerde kalıyorum. Bu durumu Afad'a 15 gün süre içerisinde başvurmadığımızdan dolayı, süreyi geçirdiğimizden dolayı Afad'dan herhangi bir yardım alamadık. Valiliğe gittik, valiyi bulamadık vali yardımcısı ile görüştük. Vali yardımcısı da Afad'a bildireceğini söyledi ama oradan da bir şey çıkmadı. Kaymakamlığa başvurduk vakfa gönderdiler, bir maaşım ve üç ton çayım olduğu için vakıftan da yardım alamadık. Netice itibarıyla devletin bütün kapıları yüzümüze kapandı. Sürekli burada sıkıntı yaşamaktayız. Yıldırım ağaca da indi, çatımıza da vurdu, çatıdan ev tutuştu. Evden bir şey kurtaramadan ev tamamen yandı ama devleti yanımızda hiçbir şekilde göremedik. Fındıklı Belediye Başkanı sağ olsun tuğla verdi onu inşa ediyorum, bu pahalılıkta biz ne yapacağız bilmiyorum, mağdurum.

"DEVLET 81 MİLYONUN YANINDAYIM DİYOR AMA NE YAZIK Kİ DEĞİL"

Komşuların arazisinde olan iki tane baz istasyonu var. Komşuların evi de yandı ama umursamadılar para alıyorlar. Bu olay savcılığa da intikal etti ama savcılık buranın kamera kayıtlarına bakmadı göz yumdu. Hiçbir inceleme yapılmadı. Bütün belgeler elimde, Afad'dan yardım verilemeyeceği belgesi, ne zaman başvurduğumun belgesi elimde. Hiçbir şekilde yardım alamadık. Devlet bizi mağdur etti. Devlet 81 milyon kişinin yanındayım diyor ama ne yazık ki değil. Geçmişte üç beş sene önce bütün cihazları yandı onların, sonra cihazları tekrar değiştirdiler. Yıldırım ne kadar güçlü vuruyor, toprağa çekim yapılıyor mu diye araştırma yapılmadan vatandaşın evi mi yanmış, yandıysa yandı umurlarında değil. Savcılığa intikal etti ancak savcılık tatmin edici bir araştırma yapmadı. Devletin hiçbir kurumunun yanımızda yer almamasını ben hayretle karşılıyorum, devlet iş yapmıyor. Hiçbir şekilde devleti yanımızda göremedik. Kimseyi savunmuyorum, yalan beyan da yok bütün evraklar burada. Ne yazık ki 15 günlük süreye takıldık, 15 günlük süreyi geçirdin diyorlar bana. Ben 15'inde Afad'a evim yandığı için evrakları aldım, evraklarda itfaiyenin, jandarmanın araştırması var, savcılığa intikal etti, bunu alabilmek için savcılığa yazı yazdım oradan aldım ama ben bir köylü vatandaş olarak 15 günlük süreyi nereden bileceğim, vatandaşın hafızasıyla oyun oynamaktan başka bir şey değil. Ben köylü bir vatandaş olarak AFAD 15 günlük süre koymuş diye nereden bileyim? Beni bilgilendiren kimse olmadı ama beni mağdur ettiler.

"BENİM EVİM YANDI AMA ONLAR PARA KAZANACAK DİYE BİR ŞEY YAPAMIYORUZ"

Buraya yıldırım iniyor, onun kaldırıp kaldırmadığına dair bir araştırma yapılmadı, vatandaş burada mağdur. Benim evim tamamen yandı ama onlar para kazanacak diye herhangi bir şey yapamıyoruz. Bana diyor ki sen şimdi dilekçe verirsen devletle baş edemezsin onu kazanma şansın yok. İki tane baz istasyonu var orada. Oradaki kameralar da araştırılmadı, yıldırım gündüz vakti düştü, o yıldırımın buraya sıçrayıp sıçramadığı kamera kayıtlarında belli ama herkes göz ardı ediyor. Kriminal incelemesi bende mevcut, yangının çıkış noktası çatıdan başlıyor. Tanık ifadeleri de var yıldırım düşmesi sonucu yangın başlıyor. O anda diğer komşuların da cihazları yandı. Yangının çatıdan başlayıp aşağıya doğru yandığı raporlarda belirtildiği gibi tespit edildi."

Anne Fatma Özgür, "Ev yandığında buradaydım, çok korktum, bağırdım ama kimse yoktu. Yardım bekliyoruz ama hiç kimse gelmedi. Kimse kapımızı açmadı, kendi kendimize yaptık ne yaptıysak. Belediye tuğla verdi" dedi.