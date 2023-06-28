Rize'de boğa sahiplerine zor anlar yaşattı

Rize'de bağlı olduğu ağaçtan kurtulmaya çalışan bir boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı. Boğayı kesmek isteyen kasap hafif yaralandı. İl Özel İdare ekipleri tarafından iğneyle sakinleştirilen boğa, daha sonra kesildi.

RİZE'de bağlı olduğu ağaçtan kurtulmaya çalışan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı. Boğayı kesmeye çalışan kasap, aldığı darbe nedeniyle hafif yaralandı.

Veliköy köyünde Kadir Kars ve ortaklarına ait kurbanlık boğa, sahipleri tarafından kesim için bahçeye çıkarıldı. Bir anda hırçınlaşan boğa, ağaca bağlı olduğu ipten kurtulmak istedi. O sırada boğayı kesmek isteyen kasap Ahmet Yazıcı, hayvanın darbesine maruz kaldı. Yere düşen kasap yüzünden yaralandı. Yazıcı, yakınları tarafından boğanın yanından uzaklaştırılırken, ekiplerden yardım istendi. Adrese gelen İl Özel İdare ekiplerince iğneyle sakinleştirilen boğa, daha sonra sahiplerince kesildi.

Bu arada sabah erken saatlerde mesaiye başlayan ekipler, öğle saatine kadar bölgede 35 kurbanlığı iğne ile sakinleştirdi.