Rize'de bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

Rize'de çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Pekmezli köyünde, Ö.K. (59) ile Ali Osman Öztürk (65) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.K, tabancayla Öztürk'e ateş etti.

Akrabaları tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Öztürk'ün vücuduna 3 mermi isabet ettiği belirlendi.

Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu Ö.K'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.