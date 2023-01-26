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Rize'de bir kişinin köpeğe uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı

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Rize'de, bir kişinin sahipsiz köpeği sopayla dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize'de, bir kişinin sahipsiz köpeği sopayla dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gülbahar Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, çay bahçesindeki sahipsiz sokak köpeğine sopayla saldırdı.

Sopa darbeleriyle köpek olay yerinden kaçarken bu kişi sopayı köpeğin ardından savurdu.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

Rize Güncel Haberler

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