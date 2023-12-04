Rize'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Rize'nin Merkeze bağlı Müftü Mahallesi'nde bulunan 12 katlı bir apartmanın giriş katındaki oto aksesuar deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi.

Rize'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, merkez Müftü Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 12 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan Sönmez Avcılar'a ait oto aksesuar deposunda yangın çıktı. Bina sakinleri tarafından yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rize Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında depoda hasar meydana geldi. - RİZE