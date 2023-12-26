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Rize'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Rize'de Bağdatlı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda çatıda hasar meydana geldi.

Rize'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Bağdatlı Mahallesi Taviloğlu Sokak'ta 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Rize Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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