Rize'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti
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Rize'nin Paşakuyu Mahallesi'nde ev kirası artışı nedeniyle çıkan tartışmada yaralanan Sedat Semavi Sarı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda bir kişi öldürülmüş, bir kişi tutuklanmıştı.
Rize'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sedat Semavi Sarı, Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde iki grup arasında "ev kirası artışı" nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada yaralandı.
Ağır yaralı olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, 11 gün sonra hayatını kaybetti.
Kavgada Halil İbrahim Ak'ı bıçaklayarak öldürdüğü, Sedat Semavi Sarı ve Miraç B'yi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Mücahit K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.