Rize'de bıçaklı kavgada ölen genç 14 gün sonra hastanede hayatını kaybetti

Rize'de 1 kişinin öldürüldüğü bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç 14 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 24 Temmuz günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Teyzesinin evden çıkmasını isteyen ev sahibi Mücahit Kazancı ile tartışma yaşadığını duyan Halil İbrahim Ak sorunun çözülmesi için binaya gittiği sırada tartışma yaşandı. Kazancı'nın bıçakla gelenlere saldırması üzerine Halil İbrahim Ak olay günü hayatını kaybetti, ağır yaralanan Sedat Semavi Sarı ve Miraç B., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 14 gündür yaşam mücadelesi veren 24 yaşındaki Sedat Semavi Sarı bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - RİZE