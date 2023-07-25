Rize'de bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Rize'de yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Zanlı tutuklandı ve diğer yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Rize'de bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada Halil İbrahim Ak'ı bıçaklayarak öldürdüğü, Sedat S. ve Miraç B'yi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Mücahit K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Rize Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ev kirası artışı" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada hayatını kaybeden Halil İbrahim Ak'ın cenazesi de Güneysu ilçesindeki törenin ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Yaralıların tedavisi ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.