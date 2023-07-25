Rize'de bıçakla bir kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Rize'de bıçakla bir kişiyi öldüren ve 2 kişiyi yaraladıktan sonra gözaltına alınan şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Teyzesinin evden çıkmasını isteyen ev sahibi Mücahit Kazancı ile tartışma yaşadığını duyan Halil İbrahim Ak sorunun çözülmesi için binaya gitti. Bu esnada Kazancı ve Ak arasında tartışma başladı. Tartışma yerini kavgaya bırakınca Kazancı belinden çıkardığı ekmek bıçağını sallamaya başladı. Boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan Ak yere yığılırken, Sedat S.S. ve Miraç B.'de olay yerinde yaralandı. Ak olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken Sedat S.S. ve Miraç B., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazancı ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından Rize Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Mücahit Kazancı, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE