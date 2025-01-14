Üye Girişi
Haberler
Bahçeli: DEM'in İmralı ile yapacağı ikinci görüşme sonrasında PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalı

Bahçeli'den tarihi çağrı! Öcalan'a yapılacak 2. ziyareti işaret etti
Erdoğan'ın verdiği müjdelerden kimler faydalanabilecek? Detaylar netleşti

Verdiği müjdelerden kimler nasıl faydalanacak? Detaylar netleşti
ÖTV muafiyeti Meclis gündeminde: İşte vergisiz alınabilecek 12 araç modeli

Hurdasını getiren bu 12 araç modelini vergisiz satın alabilecek
Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi

Rize'de beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 5 kişiye umut oldu

Rize'de beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 5 kişiye umut oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Medine Yılmaz'ın organları, 5 kişiye nakledilecek.

Rize'de trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Medine Yılmaz'ın organları, 5 kişiye nakledilecek.

Merkeze bağlı Salarha beldesinde 10 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Medine Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yılmaz'ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine Rize Organ Nakli Koordinatörlüğü ekipleri, hastanın ailesiyle görüştü. Yılmaz ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı verdi.

Medine Yılmaz'ın karaciğeri, korneaları ve böbrekleri operasyonla alındı.

Aile, kızlarının organlarının hastaneden nakli sırasında gözyaşı döktü.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Alihan Madran, gazetecilere, Medine Yılmaz'ın bağış sayesinde 5 kişiye yeniden umut olduğunu söyledi.

Ailenin organ bağışını kabul etmesinin ardından ameliyatın hızla gerçekleştirildiğini belirten Madran, "Hastadan iki kornea, iki böbrek ve karaciğer nakil amacıyla alındı. Sol böbreğimiz Sivas'a, diğer organlarımız ise Samsun'a gönderilmek üzere yola çıktı. 5 hastamıza ikinci bir şans imkanı doğdu. Bu verdikleri karardan ötürü hasta yakınlarına, organ bağışlanacak kişiler adına teşekkür ediyorum." dedi.

Medine Yılmaz'ın kardeşi Merve Yılmaz ise kazadan 6 ay önce kardeşinin televizyonda gördüğü bir haber sonrası organlarını bağışlamak istediğini kendilerine söylediğini anlatarak, "Aile olarak buna karar vermemiz çok zor oldu. Kardeşimin organlarının bir yerde can bulması bizim için gurur verici bir şey. Kardeşimin organları kime gidecek bilmiyorum ama beni bir ablaları olarak görmelerini istiyorum. Ben bir kardeş kaybettim ama yerine çok kardeş kazandığımı düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
img

Verdiği müjdelerden kimler nasıl faydalanacak? Detaylar netleşti
img

Tarihi ziyaret duyuruldu! Türkiye'ye geliyorlar
img

Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de yeni yönetimden Türkiye'ye ilk ziyaret

Tarihi ziyaret duyuruldu! Türkiye'ye geliyorlar
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Ailesi kızlarının organlarını el sallayarak uğurladı! O anlarda gözyaşları sel oldu

En acı veda! El sallarken gözyaşları sel oldu
MEB'den özel okullara yönelik önemli değişiklik

Bu 3 gruba dahil olanlar özel okullarda ücretsiz eğitim alabilecek
Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Bu kareye tepki yağıyor
İlaçla bayılttığı yolcusunu taciz eden taksici yakalandı

İstanbul'u karıştıran taksici yakalandı! İfadesi olaydan daha beter

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025: İstanbul barajlarında son durum nedir? ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI ATAMA | 2025 Öğretmen mazeret atamaları ne zaman açıklanacak? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli! ÖTV muafiyeti olan araçlar hangileri? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli nedir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? GÜLERMAK HALKA ARZ | Gülermak ne zaman işlem görecek? GLRMK kaç lot verdi? Mert Demir ne dedi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi? Bedia Ener evli mi, çocuğu var mı? Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti! 14 OCAK BİM KATALOĞU 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak? Kadınları bayıltıp taciz eden taksi sürücüsü kimdir? Taksici tutuklandı mı, olay ne? Yaprak Dökümü oyuncularından kim öldü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.