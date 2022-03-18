Rize'de bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı - Haberler

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Rize'de bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı

AA - Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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Rize'de bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı

Rize'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

RİZE (AA) - Rize'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rize'nin Yağlıtaş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, il merkezinde bulunan dolgu alanlarındaki yapı kalitesi açısından risk teşkil eden yapılar ile muhtelif bölgelerdeki riskli yapıların nakledilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Kararda, kamulaştırılacak alanın sınır ve koordinatları da yer aldı.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

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