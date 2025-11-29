Rize'de Bariyere Çarpan Kamyonet, Sürücüsünü Hayatından Etti
Rize'de bariyere çarparak yaklaşık 40 metre boşluğa düşen kamyonetin sürücüsü Ahmet Kalça, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.
Rize'de bariyere çarptıktan sonra boşluğa düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Kalça idaresindeki 53 DA 251 plakalı kamyonet, Alipaşa Mahallesi mevkisinde bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 40 metrelik boşluğa düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ağır yaralanan ve Rize Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel