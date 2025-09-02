Haberler

Rize'de Balık Av Sezonu Başladı, İlk Balıklar Tezgahlarda

Güncelleme:
Rize'de balıkçıların sezonu açarak denize açılmasının ardından, ilk av gününde tezgahlarda bol miktarda istavrit ve mezgit yerini aldı. Balıkçılar, sezonun bereketli geçmesini umuyor.

RİZE'de balıkçıların 'vira bismillah' diyerek başladığı av sezonunda, ağlara takılan ilk balıklar tezgahlarda yerini aldı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan trol ve gırgır ile av yasağının 1 Eylül'de sona ermesi sonrası balıkçılar, tekneleriyle denize açıldı. Rize'nin Pazar ilçesinde teknelerle avlanan sezonun ilk balıkları da tezgahlarda yerini aldı. İlk av günlerinde tezgahta bolca istavrit yer bulurken onu mezgit takip etti. Satışa sunulan balıklardan istavrit 100 lira, mezgit, barbun ve somon 200 liradan satışa sunuldu.

'BUGÜN AĞLAR ŞENLİKTİ'

Balıkçı Kadir Ali Şimşek, sezonu acıktıklarını belirterek, "Sezonu açtık şu anda, dün itibarıyla gece saat 12'den sonra motorlarımız denize açıldılar. Dün öyle pek yoktu. Ama bugün ağlar şenlikti. Bol istavrit vardı, mezgit vardı. Hayırlısıyla böyle devam eder. Tabii ilerleyen zamanlarda palamut da olacak, hamsimiz de olacak. Rabbim herkese hayırlı işler nasip etsin, bol bereketli kazançlar nasip etsin. Sezonu iyi bir şekilde inşallah değerlendiririz. Allah herkese hayırlı işler nasip etsin" dedi.

'GIRGIRLARIMIZ ŞU ANDA DENİZDE PALAMUTUN PEŞİNE KOŞMAKTADIR'

Balıkçı Erkan Ataman da 2025-2026 balıkçılık sezonunun tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, "Denizlerimiz bir, iki gün biraz kısıtlı ama ilerleyen günlerde daha neşeli olacaktır. Gırgırlarımız şu anda denizde palamudun peşine koşmaktadır. Yakında 10-15 gün içinde de tezgahlarımızda palamut balığı olacaktır. Müşterilerimizi bekleriz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
