Rize'de Baklava Görünümlü Çay Bahçesine Yoğun İlgi

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Rize'nin Ambarlık Köyü'nde yer alan baklava görünümlü çay bahçesi, sosyal medya sayesinde büyük ilgi çekiyor. Genç kızın paylaştığı görüntülerle tanınan bahçe, özellikle fotoğraf çekinmek için gelen yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor.

Rize'nin yeni gözdesi: Baklava görünümlü çay bahçesi

RİZE - Rize'de genç kızın paylaşımıyla keşfedilen baklava görünümlü çay bahçesi yoğun ilgi görmeye başladı.

Rize merkeze bağlı Ambarlık Köyü Alibey'in Sırtı olarak adlandırılan Türütler Mevkii'nde düzeni ile baklavaya benzeyen çay bahçesi sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Alibey'in Sırtı'nda yer alan çay bahçesi Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı eski adı 'Çeçeva' yeni adı ile Haremtepe köyünde bulunan ve her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen bahçeye benzetilse de şehir merkezine olan yakınlığı ile de dikkat çekiyor. Hüseyin Türüt'ün kendi emeği ile hazırladığı çay bahçesine çay toplamak için ondan başkası giremiyor.

Artık köyün sembolü haline gelen çay bahçesinin hazırlanmasında Hüseyin Türüt'ün bahçeye zarar gelmemesi için kendilerini dahi çay bahçesine sokmadığını ifade eden baba Hasan Türüt, "Burayı bizim uşak yapmış, bizi bile buraya sokmadı kendi kesti bu çay bahçesine böyle güzel olsun diye. Çocuklar da atmışlar sosyal medyaya güzel görünüyor diye, çok arayan var gelip görelim diye. Biz yaparsak bozulur diye 4-5 yıldır oğlum bizi buraya sokmuyor. Kendi yapıyor bu çay bahçesini. Motorla düzeltip kesiyor bu çay bahçesini" dedi.

"Fotoğraf çekinmeye gelen çok oldu"

Bahçenin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra bir anda herkesin yoğun bir ilgi gösterdiğini ve görüntünün bir anda bir çok sosyal medya hesabında paylaşıldığını dile getiren Fatmagül Türüt, "Burası halamın çaylığıdır. Çayı bitirdik dedim ki sosyal medyaya video çekeyim ve çektiğim görüntüyü paylaştım. Herkes 'Burası Çeçeva mıdır? Burası daha güzel gibi' yorumlar geldi. Paylaştığım videom başka hesaplarda yayınlandı ve patladı gitti. Yazan, soran çok oluyor burası neresi diye. Ambarlık, Rize diyorum. Fotoğraf çekinmeye gelen çok oldu. Buraya gelip fotoğraf çekip paylaşım yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Çok emek verildi buraya"

Ambarlık Köyü'nde yer alan ve görüntüsüyle ilgi çeken çay bahçesinin Çeçeva'ya benzerliğinin verilen emekten kaynaklı olduğunu dile getiren köy sakinlerinden Sinan Türüt ise, "Burada yıllarca akrabalarımızın bizim verdiğimiz emek sonucunda el emeğiyle burada ufaktan güzel bir şekilde bir çay bahçesi yaptık. Çok emek verildi buraya. Bunu da bizim akrabalarımız sosyal medyaya attığında baya bir ilgi gördü. Onun sonucunda buraya gelenler fotoğraf çekilenler var. Çeçeva da el emeği verilmiş bir yerdir, burada da bir emek verilmiş. Rakip değiliz, orada da bir güzellik var burada da bir güzellik var. Görmek isteyen vatandaşlarımızı da halkımızı da bekleriz. Rize'mize kazandırılmış bir güzellik" diye konuştu.

"Manzarası çok güzel bir yer"

Sosyal medyada gördüğü görüntü üzerine bölgeye gelerek fotoğraf çekildiğini ifade eden Aleyna Zaimoğlu isimli vatandaş ise "Sosyal medyada gördüm burayı, arkadaşımla beraber geldik. Çeçeva'da da bu şekilde bir çay bahçesi vardı ama buranın yolları ulaşım açısından daha iyi. Burada fotoğraflar çekildik, manzarası çok güzel bir yer. Ulaşım açısından da çok rahat, kolaylıkla bulabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Güncel
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