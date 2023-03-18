Rize'de baca yangını; 2 ev küle döndü

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 katlı evin bacasında yangın çıktı. Bitişikteki binaya da sıçrayan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 ev küle döndü.

İlçenin Dikkaya köyünde Kemal Kesici'ye ait ahşap taş karışımlı 2 katlı evin bacasında yangın çıktı. Evde bulunanlar kendilerini dışarı atarken, alevler büyüyerek bitişikteki diğer 2 katlı eve de sıçradı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 ev küle dönerken, 1 evin ise çatısı hasar gördü. Köy halkı da kovalarla elden ele su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.