Rize'de ayı girdiği ahırdaki koyunu telef etti Rize'nin Güneysu ilçesinde ayı girdiği ahırdaki koyunu telef etti. Rize'nin Güneysu ilçesinde ayı girdiği ahırdaki koyunu telef etti. İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Yasin Peçe, sabah saatlerinde, kurban için aldığı koyunu beslediği ahıra doğru gidince kapısının kırıldığını gördü. İçeri girdiğinde koyunu bulamayan Peçe, yakınlarıyla ormanlık alanda arama yaptı. Peçe, ayının telef ettiği koyundan ardı kalanlara ulaşabildi. Peçe, gazetecilere, sabah ahıra gidince adeta şoke olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı'ndan bir gün önce başımıza böyle bir durum geldi. Ahırın kapısının kırıldığını görünce koyunu aramaya başladık. Ormanlık alanda ararken ayının izlerine rastladık. Daha sonra da koyundan geriye kalan iskelet parçalarıyla karşı karşıya geldik." diye konuştu. Yasin Peçe, yaklaşık üç ay önce aldığı koyun telef olunca, yeniden kurbanlık almak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi. AA / Fikret Delal - Güncel Yeniköy Güneysu Rize Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Rize'de ayı girdiği ahırdaki koyunu telef etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.