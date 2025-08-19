Rize'de arının soktuğu kişi hayatını kaybetti

Rize'de arının soktuğu kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Pazarköy köyünde Hüseyin Gündoğdu'yu (34) arı soktu.

Gündoğdu'nun yakınlarının durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğdu, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
500
