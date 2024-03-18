Rize'de Aranan 73 Kişi Yakalandı

Rize'de son bir ayda aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 73 kişinin yakalandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 17 Şubat-17 Mart arasında yapılan işlemlerde 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 kişi, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin cezaevine teslim edildiği, toplamda 73 kişi hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, cezaevine teslim edilen 45 kişiden 12'sinin uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanma, bulundurma gibi suçlardan, 4'ünün hırsızlık suçlarından arama kaydı bulunduğu kaydedildi.