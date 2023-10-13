Rize'de ambulansın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
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Rize'de ambulansın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Rize'de ambulansın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Ebru Durmuş idaresindeki 53 DP 828 plakalı ambulans, Nizayi Türkmenbaşı Caddesi'nde karşı yönden gelen Yılmaz Zafer Yur yönetimindeki 55 BAE 75 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Ambulansın devrilerek sürüklendiği kazada sürücü Durmuş ile ambulansta bulunan Volkan Sümer yaralandı.
Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Güncel