Rize'de AK Parti 2; CHP, 46 yıl sonra 1 vekil çıkardı

RİZE'de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre; AK Parti 2, CHP 1 milletvekilini meclise gönderdi. Rize'de 46 yıl sonra CHP'li vekil çıktı.

Seçmen sayısının 209 bin 106 olduğu Rize'de, bin 4 sandıkta oy kullanıldı. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre; kullanılan 238 bin 862 oy geçerli sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 127 bin 567, CHP 51 bin 274 ve MHP 30 bin 993 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Muhammed Avcı (43) ile Harun Mertoğlu (52), CHP'den ise Tahsin Ocaklı (64), meclise girmeye hak kazandı. Sonuçlara göre; AK Parti'de geçen dönem ilk sırada yer alan Hayati Yazıcı'nın yerine Muhammed Avcı, Osman Aşkın Bak'ın yerine Harun Mertoğlu seçilirken, en son 1977'de Sami Kumbasar ve Yılmaz Balta ile Ankara'da temsil edilen Rize, 46 yıl sonra CHP'li vekil de çıkarmış oldu.