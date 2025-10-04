Haberler

Rize'de Aile Sağlığı Merkezinde Sağlık Çalışanlarına Saldırı: Bir Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Pazar ilçesindeki aile sağlığı merkezinde kimlik kontrolü sırasında sağlık çalışanlarına fiziksel saldırıda bulunan bir kişi tutuklandı. Olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı bildirildi.

Rize'nin Pazar ilçesinde aile sağlığı merkezinde, sağlık çalışanlarını darbettiği öne sürülen kişi tutuklandı.

Pazar 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde dün görev yaptıkları sırada aile hekimi ile iki sağlık çalışanının, kimlik kontrolü sırasında fiziki saldırıya uğradığı olayla ilgili başlatılan adli süreç kapsamında T.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

İl Sağlık Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Pazar 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi ile iki sağlık çalışanının, kimlik kontrolü sırasında fiziki saldırıya uğradığı, olayın ardından ise adli sürecin başlatıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok

Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Kardeşini dövüp üzerine kaynar su döken ağabey ve babası tutuklandı

Gözaltına alınan cani ağabey ve baba için gereken yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.