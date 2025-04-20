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Rize'de Ağaç Kesimi Faciası: Muhtar Hayatını Kaybetti

Rize'de Ağaç Kesimi Faciası: Muhtar Hayatını Kaybetti
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu muhtar Yalçın Kuloğlu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kestiği ağacın altına kalan muhtar hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Tunca Beldesi Konak Mahallesi'nde Yalçın Kuloğlu'nun (51) kestiği ağaç, üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Kuloğlu'nun cansız bedeni ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Öte yandan Yalçın Kuloğlu'nun Pazar ilçesine bağlı Derebaşı köyü muhtarı olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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