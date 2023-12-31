Rize'de ağaç kesimi faciası: Bir kişi hayatını kaybetti
Rize'nin Derepazarı ilçesinde kestiği ağacın altına kalan kişi hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan kişi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Rize'nin Derepazarı ilçesinde kestiği ağacın altına kalan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Maltepe köyünde, Murat Eyüboğlu'nun (38) kestiği ağaç üzerine devrildi.
Ağır yaralanan Eyüboğlu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eyüboğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.