Haberler

Rize'de "Afetlerden Önce Hazırlıklı Ol, Hayatta Kal" programı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de "Afetlerden Önce Hazırlıklı Ol, Hayatta Kal" konulu program yapıldı.

Rize'de "Afetlerden Önce Hazırlıklı Ol, Hayatta Kal" konulu program yapıldı.

Rize Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Dizman afet öncesi, afet anında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Doç. Dr. Dizman, Türkiye'nin deprem noktasında bir afet bölgesini olduğunu belirterek, "Ülkemizde özellikle deprem başta olmak üzere birçok afet olmakta. Bir de bizim yaşadığımız coğrafyadaki afetleri tanımalıyız. Rize, heyelanda ilk sıralarda. Dolayısıyla heyelanı tanımamız lazım." diye konuştu.

Hangi tehlikelerin ilimizde olduğunu bilmenin önemli olduğuna değinen Dizman, "Yani biz bunun farkında olacağız. Hangi tehlikeler var? Bu tehlikelerden nasıl koruyacağız? İşte herhangi bir afet başlamadan önce ne yapacağız? Sırasında ne yapacağız? Sonrasında ne yapacağız? Bunları öğrenmek için buradayız. Bunları 4 ana başlıkta topluyoruz." diye konuştu.

Rize'nin Türkiye'nin en çok yağış alan ili olduğunu hatırlatan Dizman, şöyle devam etti:

" Rize'de şiddetli yağmurun yağması sadece bir tehlikedir. Bu bir tehlike ve bunu engelleyemezsiniz. Bizler ve yaşadığımız çevre için risk oluşturur. Bu riske karşı önlem almazsak o zaman ne olur? Bizler ve yaşadığımız çevre zarar görebilir. Peki o zaman biz ne yapacağız? İşte biz kapasitemizi arttıracağız. Kapasitemizi ne kadar arttırırsak işte afetlere o kadar hazırlıklı olmuş oluyoruz. Tehlikenin riske dönüşme olasılığını minimize ediyoruz. Dolayısıyla kapasitemizi her zaman arttırmaya çalışacağız. Afet bilincinde bu çok önemli."

Afet anında ilk 72 saatin çok önemli olduğunu aktaran Dizman, "Afetler için çok önemli bir kavram ilk 72 saat. Deprem özelinde herhangi bir yardımın ulaşması, en az 72 saat sonra gerçekleşebilir. O yüzden 72 saate bizim hazırlıklı olmamız lazım." dedi.

Dizman, AFAD'ın geliştirdiği AFAD Acil Mobil uygulamasının yeni ve milli bir yazılım olduğuna değinerek, "Bir buton var orada. Acil durumda basıyorsunuz sizin koordinatınız AFAD'a gidiyor. O yüzden mutlaka telefonlarımıza AFAD acil mobil uygulamasını yüklüyoruz. Size en yakın toplanma alanı neresi? Bunların hepsini uygulamada görmemiz mümkün." ifadesini kullandı.

Öğrencilerinin sorularını da ilettiği programa, Rize Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Belkıs Delihasan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Hastaneden eve gelen kadın, eşini korkunç halde buldu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Görüntü maalesef Türkiye'den! Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın

Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın
İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada! Kurşun yağdırdı

İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada! Kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.