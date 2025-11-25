Rize'de 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Rize'de, hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü. jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Rize'de, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü. (25), yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel