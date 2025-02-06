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Rize'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı Düzenlendi

Rize'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı Düzenlendi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı nedeniyle Rize'de düzenlenen anma programında Vali İhsan Selim Baydaş, ildeki afet gönüllülük eğitiminin Türkiye'de birinci olduğunu açıkladı. Programda, gönüllü afet eğitimi alan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2. yılı dolayısıyla Rize'de anma programı düzenlendi.

Vali İhsan Selim Baydaş, AFAD Rize İl Müdürlüğünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Rize'nin afet gönüllü eğitiminde Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

Bunun Rize'nin başarısı olduğunu ifade eden Baydaş, "Bu alanda emek veren her arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Afet gönüllülük hem eğitiminde hem de gönüllü sayısında oransal olarak nüfusa oranla ve artış oranı olarak açık ara Türkiye birincisidir. Bize verilen hedef yaklaşık 700-800 civarıydı. Biz dedik ki 700-800 bize yetmez. Biz kendimize 2 bin hedef koyduk. 1800 arkadaşımız gönüllü olarak bu eğitimlerden faydalandı ve bu seneki 2024 yılı hedefimizi tutturduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından gönüllü afet eğitimi alan kursiyerlere sertifikaları verilen tören, Afet Müdürlüğü eğitim alanında arama kurtarma tatbikatı ile sona erdi.

Programa, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Vali Yardımcısı Murat Öztürk, ilçe kaymakamları ile belediye başkanları, kurum müdürleri ile afet gönüllüleri katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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