Rize'de 5 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde silah kaçakçılığı ile mücadele amacıyla operasyon düzenlendi.

Lahana ve un bulunan koliye gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 4 mermi, cep telefonu ile tabanca parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğeri ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.