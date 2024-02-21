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Rize'de 5 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

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Rize'de gerçekleştirilen operasyonda, lahana ve un bulunan koliye gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 4 mermi, cep telefonu ile tabanca parçaları ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı.

Rize'de 5 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde silah kaçakçılığı ile mücadele amacıyla operasyon düzenlendi.

Lahana ve un bulunan koliye gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 4 mermi, cep telefonu ile tabanca parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğeri ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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