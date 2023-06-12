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Rize'de 5. kattan düşerek ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Rize'de 5. kattan düşerek ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Rize'de, apartmanın 5. katından düşen kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Rize'de, apartmanın 5. katından düşen kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde dün, 5. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, Rize Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ardal, dün evinin camlarını temizlerken dengesini kaybederek beton zemine düşmüş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

Rize Devlet Hastanesi Rize Güncel Haberler

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