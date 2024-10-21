Rize'de 40 Kilogramı Aşkın Yağış Sonrası Heyelan
Rize'nin Çayeli ilçesinde son 24 saatte metrekareye 40 kilogramdan fazla yağış düştü. Sağanak nedeniyle yamaç arazide 2 ev toprak altında kaldı. Kent genelinde ise metrekareye ortalama 80 kilogram yağış kaydedildi.
40 KİLOGRAMI AŞKIN YAĞIŞ DÜŞMÜŞ
Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yamaç arazide 2 evin toprak altında kaldığı Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyüne, son 24 saatte metrekareye 40 kilogramı aşkın yağış düştüğü belirlendi. Yağışların sürdüğü kent geneli, metrekareye ortalama 80 kilogram yağış alırken; Çayeli'nde heyelan sonucu toprağa gömülen 2 evin, afet öncesi son haline ilişkin fotoğrafları ortaya çıktı.
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Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, haklarında başlatılan "hayasızca hareketler" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.