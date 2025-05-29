Rize'de 30 Firari Hükümlü Yakalandı
Rize'de yapılan operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan dolayı haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 firari hükümlü yakalandı. Yakalanan kişilerin hapis cezaları 5 ile 10 yıl arasında değişiyor. Ayrıca, 39 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.
Rize'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler sırasında, "uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanma ve bulundurma", "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından haklarında 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası bulunan 30 kişi yakalandı.
Bu kişiler, işlemlerin ardından ceza ve infaz kurumuna teslim edildi.
Öte yandan çeşitli suçlardan 39 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel