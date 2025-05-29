Rize'de 30 Firari Hükümlü Yakalandı

Rize'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler sırasında, "uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanma ve bulundurma", "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından haklarında 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası bulunan 30 kişi yakalandı.

Bu kişiler, işlemlerin ardından ceza ve infaz kurumuna teslim edildi.

Öte yandan çeşitli suçlardan 39 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.