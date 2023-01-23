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Rize'de 30 bin ton hamsiye el konuldu

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Rize'de 30 bin ton hamsiye el konuldu

Rize'de küçük boyda avlandığı tespit edilen bugüne kadar en yüksek miktar olan 30 ton hamsiye el konuldu.

Rize'de küçük boyda avlandığı tespit edilen bugüne kadar en yüksek miktar olan 30 ton hamsiye el konuldu.

Rize ve Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ilde yapılan denetim ve kontrollerde yasal boy sınırının altında avlanan bugüne kadar en yüksek miktar olan 30 ton hamsiye el konulurken, toplamda 50 bin TL idari para cezası kesildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Rize 3. Sayfa Güncel Haberler

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