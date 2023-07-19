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Rize'de 3 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Güncel Haberler

Ardeşen ilçesinde yaşayan Haldun ve Nurten Burumoğlu çiftinin kızı Esra Burumoğlu (13), 17 Temmuz Pazartesi sabahı ayrıldığı evine dönmedi. Kızlarına ulaşamayan ailenin başvurusu üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ilçedeki bir arkadaşının evinde bulunan Esra Burumoğlu, ailesine teslim edildi.

Rize'de 3 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

Ardeşen ilçesinde yaşayan Haldun ve Nurten Burumoğlu çiftinin kızı Esra Burumoğlu (13), 17 Temmuz Pazartesi sabahı ayrıldığı evine dönmedi.

Kızlarına ulaşamayan ailenin başvurusu üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ilçedeki bir arkadaşının evinde bulunan Esra Burumoğlu, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ardeşen Rize Güncel Haberler

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