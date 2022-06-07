Rize'de 151 gram metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı - Haberler

Rize'de 151 gram metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı Rize'de 151 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı. Rize'de 151 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Derepazarı ilçesinde bir şahsın aracını takibe aldı. Durdurulan otomobilde yapılan aramada, A.P'nin üzerinde 3 parça halinde 151,93 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel Güncel Haberler

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