Rize'de 151 gram metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de 151 gram metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı

AA - Muhittin Sandıkçı - Güncel
Rize'de 151 gram metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı

Rize'de 151 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Rize'de 151 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Derepazarı ilçesinde bir şahsın aracını takibe aldı.

Durdurulan otomobilde yapılan aramada, A.P'nin üzerinde 3 parça halinde 151,93 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title