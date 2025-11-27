Haberler

Rize'de 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Rize'de, uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan M.B. isimli firari hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Rize'de, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. (38), yakalandı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
