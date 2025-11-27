Rize'de 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Rize'de, uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan M.B. isimli firari hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. (38), yakalandı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel