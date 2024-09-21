Rize'de 14 Yaşındaki Öğrenci Toprağa Verildi

Rize'de dün okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki öğrenci, son yolculuğuna uğurlandı.

Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümü 8. sınıf öğrencisi Gizem Kazdal için Güneysu Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene babası Ramazan Kazdal, amcası Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal ve diğer yakınlarının yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Gizem Kazdal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Kıbledağı köyündeki aile mezarlığında defnedildi.