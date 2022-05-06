Rize'de 107 kök Hint keneviri ele geçirildi

ARDEŞEN, RİZE (AA) - Rize'de düzenlenen operasyonda 107 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardeşen ilçesinde T.U. ve N.A'nın ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda, 107 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.