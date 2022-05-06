Rize'de 107 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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Rize'de 107 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA - Fikret Delal - Güncel
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Rize'de 107 kök Hint keneviri ele geçirildi

Rize'de düzenlenen operasyonda 107 kök Hint keneviri ele geçirildi.

ARDEŞEN, RİZE (AA) - Rize'de düzenlenen operasyonda 107 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardeşen ilçesinde T.U. ve N.A'nın ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda, 107 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA / Fikret Delal - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Hint Keneviri, Ardeşen, Rize, Güncel, Haberler

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