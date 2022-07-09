RİZE'DE 1 SAATLİK KURBAN KOVALAMASI - Haberler

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RİZE'DE 1 SAATLİK KURBAN KOVALAMASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RİZE'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa 1 saatlik kovalamaca sonucunda Rize Belediyesi Kurban Timi tarafından sakinleştirici iğne ile yakalandı.

RİZE'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa 1 saatlik kovalamaca sonucunda Rize Belediyesi Kurban Timi tarafından sakinleştirici iğne ile yakalandı.

İslampaşa Mahallesinde sabah saatlerinde kesim için dışarı çıkarılan kurbanlık boğa sahibinin elinden kaçtı. Bir süre kendileri yakalamaya çalışsa da başarılı olamayınca Rize Belediyesi Kurban Timi'ne haber verildi. Araçlarla takip edilen kurbanlık boğa Portakallık, Bağdatlı ve Gülbahar mahallelerini geçerek 2 kilometre kaçmayı başardı. Menderes Bulvarı'na inerek sürücülere de zor anlar yaşatan boğa 1 saatlik koşturmacanın ardından veteriner hekim tarafından atılan sakinleştirici ile yakalandı.Kaçak kurbanlık boğa, kamyona konularak kesim yapılacak alana götürüldü. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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