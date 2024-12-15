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Rize Çayeli'nde Sahilde Patlamamış Mühimmat Bulundu

Rize Çayeli'nde Sahilde Patlamamış Mühimmat Bulundu
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Çayeli ilçesindeki Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarında patlamamış mühimmat buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve bomba imha uzmanları inceleme yaptı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde sahilde patlamamış mühimmat bulundu.

Büyüktaşhane Mahallesi'nde sahilde gezen vatandaşlar deniz kenarında mühimmat olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri, patlamamış mühimmatın bulunduğu alanda araştırma yaptı.

Mühimmatın işlemlerin ardından imha edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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