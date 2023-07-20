Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Belediye Meclis üyesine darp ile ilgili açıklama yaptı

Başkan Metin, belediye meclis üyesine darp ile ilgili: "Bu arkadaşımız bir daha bizimle masaya oturma durumunu yok etti"

RİZE Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Belediye Meclis üyesinin darp edilmesi ile ilgili olarak "Bu arkadaşımız bir daha bizimle masaya oturma durumunu yok etti" dedi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Belediye meclis üyesi A.Ö.'nün şehir içi ulaşıma zam için başvuruda bulunmak üzere Rize Belediyesi'ne giden Rize Şehiriçi Minibüs Kooperatifi Başkanı İsmail Uzunsakal tarafından darp edilmesi olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Metin, bir daha darp olayına karışan kişilerle aynı masaya oturmayacaklarını ifade etti.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "İlgili Kooperatif başkanı Cuma günü belediyeye geliyor. İleri geri konuşmalar yapıyor. Toplanı içeride yapılırken dışarı geldiğini bildiriyor. Ahmet bey dışarı çıkıyor. Onlar konuşuyor. Konuşmaları agresiflerince Ahmet Bey toplantıya davet ediyor. Normalde komisyon üyesi değil. Sonrasında diyor zammın hemen yarın olması lazım. Biz bittik, biz öldük gibi kelimelerden sonra dışarı çıkıyor ve gidiyor. Takriben 1 saat sonra Cuma saatinde belediyeden 4-5 arkadaş aşağıya iniyorlar. Bizim Abdulkadir bey Dünya tatlısı biri. Hayatta birisine el kaldırmaz e o kelimeleri kullanmayacak birisi. Bide bazı laflar insana yakıştırılması lazım. Sonra geliyorlar ve işte Cuma saati bu işleri hallederiz konuşarak barışırız her şekilde gel sarılalım diyor. Ellerini açıyor ve orada kafa atıyor. Ne yapıyorsun ona diyor bir de yumruk atıyor. İkinci yumruğu da atıyor bizim arkadaşlar tutuyor alttan bir tane daha yumruk atıyor. Biz bir kurum refleksi göstererek arkadaşlar hukuki süreci takip edecek. Bu arkadaşımız bir daha bizimle masaya oturma durumunu yok etti. Biz arkadaşlarımızdan olayı dinledik. Kamera kayıtlarını da izledik. Onların kendi kurgusuna göre işte, onu benden alacaklar gibisinden dediler. Kimseden bir şey alındığı yok. O zam zaten verilecekti. Şimdi ise bu süreci uzatmış oldular" ifadelerini kullandı.