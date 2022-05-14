Rize-Artvin Havalimanı'na tarifeli ilk uçak indi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize-Artvin Havalimanı'na tarifeli ilk uçak indi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

TÜRKİYE'nin 2'nci, dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'na açılış töreni öncesi THY'ye ait ilk tarifeli 'Rize Artvin' adlı yolcu uçağı, iniş gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'nin 2'nci, dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'na açılış töreni öncesi THY'ye ait ilk tarifeli  'Rize Artvin' adlı yolcu uçağı, iniş gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile bugün saat 14.00'te düzenlenecek törenle hizmete girecek Türkiye'nin 2'nci, dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açılış öncesi İstanbul'dan saat 08.30'da havalanan THY'ye ait TK2538 sefer sayılı gövdesine 'Rize-Artvin' yazılı tarifeli uçak iniş gerçekleştirdi. Rize semalarından geçerek inişini başarıyla tamamlayan yolcu uçağı, aprona yanaştı. İnişle birlikte havalimanı tarihinde ilk tarifeli uçak inişi de gerçekleştirilmiş oldu. İçerindeki davetli ve yolcular, ilk kez pistte teker koyan uçakla anı fotoğrafı çektirip, tarihi anları da ölümsüzleştirdi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title