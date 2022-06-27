Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi gerçekleştirildi Rize-Artvin Havalimanı'ndan yurt dışına ilk tarifeli uçuş yapıldı. Rize-Artvin Havalimanı'ndan yurt dışına ilk tarifeli uçuş yapıldı. Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta hizmete giren Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşunun Mekke'ye yapıldığı belirtildi. Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan hac ibadetinin iki yıl sonra gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla 139 kişilik ilk hac kafilesinin kutsal topraklara yolcu edildiği kaydedildi. AA / Fikret Delal - Güncel Mekke Rize Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi gerçekleştirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.