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Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi gerçekleştirildi

AA - Fikret Delal - Güncel
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Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi gerçekleştirildi

Rize-Artvin Havalimanı'ndan yurt dışına ilk tarifeli uçuş yapıldı.

Rize-Artvin Havalimanı'ndan yurt dışına ilk tarifeli uçuş yapıldı.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta hizmete giren Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşunun Mekke'ye yapıldığı belirtildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan hac ibadetinin iki yıl sonra gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla 139 kişilik ilk hac kafilesinin kutsal topraklara yolcu edildiği kaydedildi.

AA / Fikret Delal - Güncel

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