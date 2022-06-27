Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi gerçekleştirildi
AA - Fikret Delal - Güncel
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Rize-Artvin Havalimanı'ndan yurt dışına ilk tarifeli uçuş yapıldı.
Rize-Artvin Havalimanı'ndan yurt dışına ilk tarifeli uçuş yapıldı.
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta hizmete giren Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşunun Mekke'ye yapıldığı belirtildi.
Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan hac ibadetinin iki yıl sonra gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla 139 kişilik ilk hac kafilesinin kutsal topraklara yolcu edildiği kaydedildi.
AA / Fikret Delal - Güncel